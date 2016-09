Publicada em 5 de setembro de 2016 às 16:18

As duplas formadas pelas atletas Aline e Fiama de Três Lagoas e Marcio Jr. de Campo Grande e Maurício de Dourados foram os vencedores da 2ª. Etapa do XXVII Circuito Estadual de Vôlei de Praia, categoria adulto (apoio FIE Fundesporte), que foi realizado no último final de semana no município de Três Lagoas, com a participação de vinte e duas duplas representando os municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Camapuã, Dourados, Bela Vista, Fatima do Sul, Glória de Dourados, Miranda, Três Lagoas, Rio Brilhante, Cáceres MT e Recife PE.

No naipe feminino a dupla Aline e Fiama derrotaram na disputa do título as atletas Rose, de Campo Grande, e Andreza, de Bela Vista, por 2 sets a zero, parciais de 18×13 e 18×10, na terceira colocação ficou Aninha e Carol de Três Lagoas.

Na disputa do título do naipe masculino, a dupla Marcio Jr. e Maurício venceu na decisão o Campo-grandenses Toninho e Betinho por dois sets a um, parciais de 18×13, 15×18 e 15×12, com a dupla Miguel de Bela Vista e Feliciano de Corumbá em terceiro lugar.

As seis duplas com melhor pontuação no ranking estadual tem até as 17h desta terça feira (06/09), para confirmarem na FVMS a participação na etapa do Circuito Nacional que irá acontecer em Campo Grande, no período de 19 a 22 de setembro.