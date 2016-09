Publicada em 10 de setembro de 2016 às 11:48

A Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) fará neste domingo (11), no Distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia, a entrega de escrituras públicas de terras a 38 famílias agrícolas. O repasse será feito através do Programa Nacional de Crédito Fundiário graças a uma parceria do governo do Estado com a União. A solenidade está marcada para as 11h. O distrito fica situado a 40 km de Sidrolândia.

Com uma área total de 250 hectares, as terras adquiridas são oriundas da antiga fazenda Triângulo. Para a aquisição da área foram investidos R$ 2,5 milhões. O montante foi viabilizado através do Crédito Fundiário.

De acordo com a Agraer, cada família será beneficiada com um lote individual de 6,57 hectares incluindo a área de reserva legal, bem como a área de preservação permanente.

As terras foram adquiridas com projeto de Consolidação da Agricultura Familiar (CAF). O trabalho foi apresentado pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de Sidrolândia, por meio da Fettar (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais do Estado de Mato Grosso do Sul).

No novo assentamento será estimulada a pecuária leiteira e o cultivo de mandioca, abacaxi e melancia.