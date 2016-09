Publicada em 12 de setembro de 2016 às 16:15

A Agetran (Agência de Transporte e Trânsito de Dourados) está convocando todos os operadores do transporte escolar para comparecer na próxima quarta-feira, dia 14, às 8h30, no pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para vistoria veicular. A convocação sairá publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, dia 13.

De acordo com a Agetran, além do veiculo, é indispensável à presença do condutor e monitor de transporte do município, particulares e terceirizados. A vistoria será realizado pelo próprio Detran e Cetran (Conselho estadual de Trânsito).

O não comparecimento no prazo determinado poderá acarretar sanções administrativas na Lei Municipal n° 2174, de 31 de março de 1998 e Decreto Municipal n° 434, de 17 de agosto de 2001. A não realização da vistoria será considerada serviço clandestino, que é ilegal.