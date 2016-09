Publicada em 10 de setembro de 2016 às 10:02

A semana na Assembleia Legislativa tem início com a sessão ordinária do Parlamento Jovem. Às 14 horas de segunda-feira (12/9), os deputados estudantes participarão de uma palestra sobre empreendedorismo. Coordenado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, o projeto é uma oportunidade para os jovens aprenderem a elaborar proposições de interesse da sociedade e a conhecerem os ritos da Casa de Leis. As matérias apresentadas pelos estudantes podem ser apadrinhadas pelos parlamentares.

Ainda na segunda-feira, às 19h30, no Plenário Júlio Maia, será realizada a sessão solene em comemoração ao Dia do Administrador, instituído pela Lei 2.879. Na cerimônia, proposta pelos deputados estaduais Felipe Orro e Flavio Kayatt (PSDB), será entregue a Comenda Mary Parcher Follet a administradora Ligia Yoshiko de Almeida Oizumi.

O Conselho de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS) fará homenagens aos seguintes profissionais: Marcelo Augusto Santos Turine, Harduin Reichel, Esacheu Cipriano Nascimento, Luiz Antônio dos Santos Monteiro, Roseli de Fátima Martins de Souza Fonseca, Higya Alessandra Merlin, Helena Marques, Thaís Perez Dias Cid, Claudia Passos Peixoto de Azevedo, Érica Alves Pinto, Fernando Henrique Muzzi Sesper, Gilmar Pereira Bejarano, Alexander Matos Leitão, Cleisson Enéas Araújo, Alisson Rosa do Amaral, Leonardo Ozório dos Anjos e Ariel de Moraes Scaglia.

Terça-feira (9/9), às 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) estará reunida para apresentar a análise dos aspectos legal e constitucional dos projetos dos deputados estaduais, Governo do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Lidio Lopes (PEN), Maurício Picarelli (PSDB), Beto Pereira (PSDB), Renato Câmara (PMDB) e João Grandão (PT) compõem a comissão.

Semana Estadual do Jovem Empreendedor

Eles identificam oportunidades e possuem habilidades para sustentá-las. São os jovens empreendedores, que possuem uma semana especial voltada para disseminar ideias, projetos e negócios que deram certo. Na quinta-feira (15/9), às 19h, por proposição do deputado Marcio Fernandes (PMDB), acontecerá sessão solene para entrega do Troféu Jovem Empreendedor, instituído pela Lei 3.974.

Os deputados estaduais farão a outorga da honraria a 35 jovens empreendedores. Também faz parte da programação do evento a apresentação de palestra com o secretário da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, José Ricardo da Veiga, e com a secretária-adjunta Nacional de Juventude, Roberta Pires Ferreira.