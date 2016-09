Publicada em 19 de setembro de 2016 às 15:46

Competição aconteceu em Ponta Porã no último sábado e reuniu cerca de 770 atletas de 20 equipes de todo o MS

A Associação Cano de Judô voltou a conquistar medalhas em mais uma etapa do Circuito Estadual de Judô. Desta vez as disputas aconteceram na cidade de Ponta Porã no último sábado, e reuniram 20 equipes em um total de mais de setecentos judocas de todo o Mato Grosso do Sul. ACJ voltou para Dourados com um total de dez medalhas, três delas de ouro.

Na melhor participação da temporada, a academia douradense conquistou quatro ouros na primeira etapa e na anterior, em Água Clara, apenas uma. Com o resultado na Fronteira, a ACJ terminou na oitava posição da etapa, resultado que, segundo o Sensei Alexandre Cano poderia ter sido melhor “Poderíamos ter ido melhor, mas judô é dia e isso faz a diferença, esporte individual é assim mesmo. Qualquer lesão de atleta atrapalha o resultado”, explicou.

Bruno Camargo, dono da medalha de ouro solitária em Água Clara, voltou a subir no lugar mais alto do pódio em Ponta Porã na categoria Sub-11 até 45kg. Renan Amaral, Sub-11 até 50 kg também foi medalha de ouro.

O terceiro ouro foi conquistado por Breno Dias, na categoria Sub-13 +55kg. Invicto nas duas últimas temporadas, Breno não está tendo a mesma facilidade neste ano. Conquistou as duas primeiras etapas, em Campo Grande e Dourados, ficou com a prata nas duas seguintes em Maracaju e Água Clara e agora voltou a conquistar a medalha de ouro.

Além dos três, ainda conquistaram medalhas em Ponta Porã Giovane Alexandre Cano, Ana Beatriz Cano e Nicolas Rafael Lopes, todos finalistas mas que terminaram com a medalha de prata e Fernando Massato, Isabela Agostini, Artur Barros e Breno Buin, todos medalhas de bronze.

De acordo com Cano, a cada etapa os judocas da ACJ apresentam um desempenho melhor e esse fator deve ser comemorado. “Me agrada muito a melhora do desempenho individual de cada atleta e acredito que resultados mais expressivos devam acontecer na próxima etapa”, diz. A sexta etapa acontece na cidade de Bonito nos dias 28 e 29 de outubro.