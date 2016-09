Publicada em 14 de setembro de 2016 às 11:39

Os acadêmicos do 6º semestre de Farmácia da UNIGRAN fizeram uma visita técnica ao LabSenai de Dourados, local que realiza análises de controle de qualidade de alimentos. A atividade complementar é na disciplina de Controle de Qualidade de Alimentos, ministrada pela professora Márcia Crestani Bin.

No local, os estudantes foram recebidos pela funcionária Gabriela Moreno, que explicou o fluxo de funcionamento do local e conduziu os visitantes às dependências, mostrando e explicando como acontece o recebimento das amostras e sequência das análises, até a emissão do laudo técnico.

Segundo a professora Márcia Bin, “é fundamental oportunizar esses momentos aos alunos, para que possam entender melhor os processos aprendidos em sala de aula, além de conhecer possíveis campos de trabalho para o farmacêutico”.

Os acadêmicos saíram muito satisfeitos da visita. Raquél Garcia, por exemplo, relatou “a visita técnica foi de extrema importância para nós acadêmicos, pois conseguimos visualizar na prática aquilo que havíamos estudado em teoria, conhecendo todas as etapas e processos realizados no laboratório, esclarecemos dúvidas e percebemos como essa área pode ser de atuação do farmacêutico”.

A aluna Isamara Salvadego Dalpubel acrescentou: “a visita foi importante, pois enriqueceu nossos conhecimentos sobre controle de qualidade, principalmente microbiológico, mostrou áreas de atuação e, além disso, percebemos a importância desse setor para melhorias na qualidade de alimentos ofertados em nossa região”.