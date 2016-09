Publicada em 13 de setembro de 2016 às 15:47

Orquestra Soneto ao Luar animará o evento que acontece no Salão Menor do Clube Indaiá no dia 23 de setembro

Para comemorar os 25 anos de fundação – Jubileu de Prata – a Academia Douradense de Letras – ADL, realiza no próximo dia 23 de setembro, no salão menor do Clube Indaiá, um baile com a Orquestra Soneto ao Luar. A programação terá início às 22 horas.

A presidente da ADL, Ivone Macieski, diz que o evento servirá, além de marcar essa data especial, promover uma grande confraternização entre os “imortais”, famílias e amigos dos integrantes da Academia que poderão, além de reencontrar velhos amigos, divertir-se ao som de boa música. “A intenção é fazer que o Jubileu de Prata seja realmente um marco, não só cronológico, mas de alegria e tranquilidade, haja vista não acontecerem eventos que busquem atrair a todos que integram a ADL”, destaca Ivone.

A ADL

Fundada em 15 de Setembro de 1991 pelo jornalista e escritor Nicanor Coelho, e declarada de utilidade pública em 27 de Março de 1993, a ADL é uma entidade civil sem fins lucrativos e sem caráter político partidário, tem como finalidade o fomento e defesa da língua portuguesa, preservação e incentivo a arte.

O dia 15 de Setembro é lembrado, desde 2014, como o Dia Municipal da Academia Douradense de Letras em projeto de lei aprovado, por unanimidade, de autoria do vereador Nelson Sudário, que instituiu a data para comemorar e divulgar as atividades da ADL (Academia Douradense de Letras).

Assim, a Presidente da Academia Douradense de Letras, Ivone Macieski, juntamente com sua diretoria Marcos Coelho, Ruth Hellmann, Maria A. Pontes, MerlintonBraff e Heleninha de Oliveira visa comemorar com a confraria e com o público esse Jubileu de Prata com a realização de um baile, celebrando esse momento da instituição e brindar aos seus convidados com boa música no Salão Menor do Clube Indaiá.

A orquestra que se apresentará na Noite do Baile será a Soneto ao Luar. O Baile será realizado no dia 23 de Setembro de 2.016 comemorando os 25 anos de fundação. É uma data histórica para todos da confraria e para comemorar a Literatura de Dourados. Os ingressos já estão disponíveis para venda, ao custo de R$ 50,00 (individual) e de R$ 80,00 (casal), sendo a bebida a parte. Os locais para adquirir os ingressos são Banca do Jaime, Livraria Canto das Letras e ADL.