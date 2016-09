Publicada em 8 de setembro de 2016 às 15:57

Abertas até 30 de outubro as inscrições para prêmio de gestão do MS Competitivo

Estão abertas até o dia 30 de outubro as inscrições para o Prêmio Qualidade da Gestão (PQG/MS), ciclo de 2016, que reconhece as organizações que obtiverem o melhor desempenho na busca pela excelência.

“O MS Competitivo passa em 2016 a realizar o ciclo do PQG/MS de forma inter-relacionada com os prêmios dos demais estados brasileiros, do qual a organização reconhecida na faixa ouro dos 500 pontos poderá submeter sua gestão a uma premiação nacional no nível 750 pontos”, explica o presidente do MS Competitivo e da Fecomércio MS, Edison Araújo.

Ainda nesse processo de aprimoramento, foi lançada a partir do desdobramento MEG (Modelo de Excelência de Gestão) 1000 pontos – Critérios para a Excelência (20ª Edição) a 7ª Edição das publicações MEG 500 pontos – Rumo à Excelência e MEG 250 pontos – Compromisso com a Excelência, e a 1ª Edição do MEG 125 pontos – Primeiros passos para a Excelência, sendo este último na modalidade de autoavaliação, um degrau intermediário para as organizações que não tem o Modelo de Gestão para Excelência – MEG® implantado ou para aquelas organizações iniciadas no MPE Brasil.

O PQG/MS está em sua 12ª edição. Em 2015 foram 14 organizações candidatas ao Prêmio, dos quais 8 reconhecidas por atingirem metas seguindo os critérios do MEG.

Serviço – O site para inscrição e mais informações sobre o PQG/MS é http://ms.mbc.org.br/premios/premio_qualidade