Publicada em 20 de setembro de 2016 às 15:31

Após apresentar seu preview, a A.Niemeyer lança seu Verão 17. Dessa vez a marca destaca peças listradas em linho, como shorts, blusas, chemises e casaquetos, e também aposta em lisos como macaquinhos, macacões e vestidos – tudo muito leve e fresh, como pede a estação mais quente do ano.

A A.Niemeyer expressa sua personalidade através de um estilo despretensioso, fácil e elegante, aproximando moda e conforto. Em sua nova coleção, o conceito de trazer o mood dos finais de semana e férias para a rotina é ainda mais forte, o que proporciona momentos prazerosos ao dia a dia.

As sócias Renata Alhadeff e Fernanda Niemeyer propõem uma silhueta normcore, naturalmente mais ampla, que dá liberdade aos movimentos e aparece harmonizada com shapes de acentos bem femininos e orgânicos, vistos claramente nas cinturas altas e partes de cima cropped. Peças rígidas de alfaiataria são substituídas por caimento suave e os modelos em malha trazem cortes leves como pede essa estação.

Plissados, nervuras e trançados, tanto nas laterais quanto no cós com elástico – elemento famoso nas araras da marca – formam os ricos detalhes nas pantacourts, pantalonas e saias longas. Os vestidos – muitos em comprimento midi, grande aposta da coleção – exploram recortes, alças finas e vazados. Listras trazem texturas e revelam uma transparência sutil em partes estratégicas do corpo.

O jeans em uma nova versão fina e superleve é o protagonista nas propostas mais descontraídas. Os novos tops chamam a atenção por seu delicado trançado e são práticos para serem usados em qualquer produção.

Os tecidos do Verão são o linho, o algodão, a viscose, a gaze, a malha e a seda. Já a gama de cores passa por tons fechados como marinho, marrom e camelo e vai até os tons mais frescos como amarelo, pêssego, nude, azul, cinza, bege e off white.

A coleção já está disponível na loja da marca no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e também pode ser encontrada nas principais multimarcas e e-commerces do país.