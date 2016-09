Publicada em 5 de setembro de 2016 às 17:02

Otimistas: Enxergam oportunidades nas dificuldades!

Pessimistas: Enxergam dificuldades nas oportunidades!

O conhecimento é a maior arma dos motivados e só existe uma forma produtiva de obtê-lo, isto é, pelo treinamento, leitura de livros, consulta em sites da área, em viagens e estudos.

Nos dias atuais, mais do que em qualquer outro tempo, gerar resultados e garantir a satisfação de pessoas tornaram-se pontos vitais de extremo significado para qualquer empresa.

Motivar e saber identificar quais são os verdadeiros talentos e principalmente reter estes talentos, passa ser o maior segredo de qualquer negócio que queira ser competitivo e se diferenciar da multidão.

Não raras vezes a empresa confunde suas equipes com uma atitude de liderança equivocada. Um bom exemplo é o de promover o melhor vendedor ao cargo de gerente de vendas.

Neste caso, muitas vezes perde-se o melhor vendedor e se ganha o pior gerente. Não que isso seja regra, mas acontece com freqüência nas empresas. Todo mundo sabe que o Felipão não foi craque como jogador, mas acabou se transformando no técnico campeão do mundo.

Com a falta dessa visão, muitas empresas sucumbem no tratamento de suas equipes e cambaleiam de crise em crise por falta de foco em educação, motivação, liderança e treinamento gerando uma tensão constante em seus quadros.

O resultado disso é um desempenho medíocre no trabalho, nas metas e objetivos.

Não basta apenas oferecer qualidade e tecnologia de ponta, é preciso mais que isso, conhecimento e uma equipe motivada e comprometida.

Motivar pode ter vários significados, porém, o mais importante é saber identificar qual a opção mais indicada para sua equipe.

Pode ser muito arriscado somente fazer planos com base no dinheiro, pois cada vez precisará de mais.

Quando alguém começa a se sentir desmotivado, passa a colocar a culpa no mercado, na concorrência, no preço e cria barreiras para si próprio que não consegue ultrapassar.

Meu conselho para quem vive desmotivado é o seguinte: Perdeu a vontade de trabalhar porque não é reconhecido? Então trabalhe para você mesmo, sempre dando o seu melhor. Um dia alguém verá o seu esforço e o seu talento e virá lhe buscar ou lhe promover.

O mundo está recheado de histórias de sucesso de pessoas que se superaram por causa de suas atitudes positivas mesmo quando o barco estava naufragando. O resto é história de desmotivados…

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

*Gilclér Regina

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler