Publicada em 1 de setembro de 2016 às 14:52

Os tênis são peças de vestuários que fazem muita diferença no visual das pessoas. É certo que eles não se adequam a todos os ambientes, principalmente em alguns locais de trabalho. Utilizar um tênis de academia no serviço pode não ser o mais adequado, mas alguns modelos mais charmosos podem ser uma ótima alternativa para um office look casual.

Dessa forma, se a empresa onde você trabalha não obriga que seus funcionários utilizem social completo e permitem que se vistam de uma maneira menos formal, separamos cinco dicas de como criar um look de trabalho maravilhoso e confortável usando tênis. Além de ser fácil encontrar diferentes modelos, bonitos e estilosos, em sites de marcas especializadas na área, você também poderá encontrar diversas maneiras de compor variados visuais para usar no dia a dia, tanto para homens quanto para mulheres. Confira:

Look 1

Uma das formas de deixar o look de trabalho ainda mais bonito utilizando tênis na composição, é escolher peças com tecidos e cortes sofisticados, além de muito bem estruturados. Peças com aspecto de alfaiataria e macacões deixam o visual muito cool quando combinam com modelos específicos de tênis, como é o caso das peças da Converse – que irão proporcionar uma pequena quebra na formalidade das peças escolhidas.

Look 2

Uma boa dica para quem quer um visual discreto, mas ao mesmo tempo bastante sofisticado, é utilizar peças neutras. Cores como preto, branco, bege ou cinza, darão um aspecto moderno e elegante, e ao colocar um tênis que combine com as cores o conjunto estará ideal para a rotina de trabalho.

Look 3

Os maxi casacos são peças-chave para deixar o visual com tênis ainda mais sofisticado. O comprimento longo da peça irá equilibrar a produção e conferir mais seriedade. Optar por casacos com cores neutras, como cinza, branco e preto, também poderá dar um toque de charme e estilo ao visual.

Look 4

Para criar um office look bastante criativo e moderno, aposte em peças midi. Saias, vestidos ou calças de comprimento médio combinadas a um tênis, fica super estiloso e sofisticado, ainda mais para quem quer um visual mais confortável e ao mesmo tempo transmitir seriedade.

Look 5

Utilizar aquele terninho clássico para compor o visual de trabalho pode fazer toda a diferença. Essa peça torna o visual sério e descolado ao mesmo tempo. Troque os scarpins e acrescente um belo par de tênis, com cor neutra e pronto!