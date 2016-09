Publicada em 11 de setembro de 2016 às 09:22

Considerado o maior evento de incentivo e reconhecimento ao jovem empreendedor no Estado, já na terceira edição, a Semana do Jovem Empreendedor de Mato Grosso do Sul será nos dias 15 e 16 de setembro. O evento foi instituído pela lei 3.974, de autoria do deputado Marcio Fernandes (PMDB).

Na programação terão nomes importantes da presidência da república neste segmento, como por exemplo, o secretário Nacional da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo Veiga e a sub-secretaria Nacional da Juventude, Roberta Pires Ferreira, que irão abrir o evento na Assembleia Legislativa no dia 15.

No mesmo dia irá acontecer a entrega do “Troféu Jovem Empreendedor”, uma comenda que visa reconhecer o trabalho de jovens Sul-Mato-Grossenses que são protagonistas de histórias de sucesso. Experiências essas que serão compartilhadas com o público no dia 16, no Living Lab do Sebrae, onde alguns homenageados farão “pitches empreendedores”. Entre eles Anderson Martins (Rei do Extintor), Weruska Sabino (Loja Bossa e Ernesto Café), Roberta Maia (Servsal), Marcos Cezar Salles Júnior (Chinelos Pantaneiras), Danilo Rondon (Trailler 42) e Murilo Franciscon (CNA).

Segundo pesquisa realizada pela Conaje em 26 estados e no Distrito Federal, 86% dos jovens empreendedores não se preparam para empreender.

Para o deputado Marcio Fernandes, o evento é uma ótima oportunidade para os jovens saírem motivados e caso decidam empreender recebam a assistência necessária. “Concentramos ações nesses dois dias para que os jovens possam se inspirar, e aqueles que já têm o desejo de empreender, terão informações de como se prepararem para o mercado”, explica o parlamentar, que ainda destacou o quanto empreendedorismo tem sido solução para driblar a crise econômica e a alta taxa de desemprego.

Projeto de Lei

Foi apresentado pelo deputado Marcio Fernandes em agosto, projeto de lei que pretende instituir um Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor para ser desenvolvido em escolas públicas e privadas em Mato Grosso do Sul.

Através da educação empreendedora, é possível estimular o desenvolvimento do aluno e contribuir para a aplicação de ideias criativas, para o autor do projeto, o momento é propício para assimilar informações. “Inserir o empreendedorismo no período escolar, é o momento adequado, afinal, é o instante que as crianças e jovens estão adquirindo conhecimento, e aprendendo a inovar, criar e se preparar para os desafios da vida, além de transformar o meio que vivem”, explica Marcio Fernandes.