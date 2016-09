Publicada em 15 de setembro de 2016 às 15:30

Inicia nesta quinta-feira (15), na Assembleia Legislativa, às 19 horas, a 3ª Semana do Jovem Empreendedor de Mato Grosso do Sul, considerado o maior evento de incentivo e reconhecimento ao jovem empreendedor no Estado, o evento foi instituído pela lei 3.974, de autoria do deputado Marcio Fernandes (PMDB).

Na programação, terão nomes importantes da presidência da república neste segmento, como por exemplo, o secretário Nacional da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo Veiga e a sub-secretaria Nacional da Juventude, Roberta Pires Ferreira, que irão abrir o evento.

Para o secretário, investir em empreendedorismo, é investir em geração de empregos. “Iniciativas como a Semana do Jovem Empreendedor são importantes para que a sociedade, governo e iniciativa privada debatam acerca da relevância do empreendedorismo para o desenvolvimento do Brasil. Quanto mais jovem é o empresário, e uma vez bem orientado, com acesso a políticas que lhe ajudem em seu desenvolvimento e somado ao seu impulso inventivo, será capaz de gerar riqueza e empregos para o país durante longas décadas. Também temos nos jovens microempresários os futuros líderes de grandes empresas brasileiras”, explica José Ricardo Veiga.

Na mesma solenidade, irá acontecer a entrega do “Troféu Jovem Empreendedor”, uma comenda que visa reconhecer o trabalho de jovens Sul-Mato-Grossenses, que são protagonistas de histórias de sucesso. Experiências essas que serão compartilhadas com o público, na sexta-feira (16), no Living Lab do Sebrae, onde alguns homenageados farão “pitches empreendedores”. Entre eles: Anderson Martins (Rei do Extintor), Weruska Sabino (Loja Bossa e Ernesto Café), Roberta Maia (Servsal), Marcos Cezar Salles Júnior (Chinelos Pantaneiras), Danilo Rondon (Trailler 42) e Murilo Franciscon (CNA).

Segundo pesquisa realizada pela Conaje em 26 estados e no Distrito Federal, 86% dos jovens empreendedores não se preparam para empreender, para o deputado Marcio Fernandes, o evento é uma ótima oportunidade para os jovens saírem motivados e caso decidam empreender recebam a assistência necessária, “Concentramos ações nesses dois dias para que os jovens possam se inspirar, e aqueles que já têm o desejo de empreender, terão informações de como se prepararem para o mercado”, explica o parlamentar, que ainda destacou o quanto empreendedorismo tem sido solução para driblar a crise econômica e a alta taxa de desemprego.