Publicada em 28 de agosto de 2016 às 07:20

O Santos pode ver neste domingo, às 11 horas, no duelo diante do Figueirense, a despedida de mais um jogador de sua interminável fábrica de joias das categorias de base. Gabriel Barbosa Almeida, o Gabigol, está de saída para a Inter de Milão, da Itália, e tem grandes chances de fazer seu último jogo com a camisa do Peixe nesta manhã, diante de seu torcedor, na Vila Belmiro.

Gabigol chegou ao Santos em 2005, ainda aos oito anos de idade, e vem tendo sucesso desde então. Conhecido como grande promessa do Peixe mesmo muito antes de estrear na equipe principal, o atacante acumula convocações para seleções brasileiras de base desde os 14 anos.

Deixando as categorias de base do Santos com o status de ter marcado mais de 600 gols, Gabriel chegou à equipe principal do Peixe em 2013, ainda aos 16 anos, e teve sua estreia oficial no dia 26 de maio, diante do Flamengo, em um empate em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o atacante soma 156 partidas disputadas e 57 gols marcados.

A partida de número 157, neste domingo, deve ser a última principalmente por uma exigência de seu novo clube. O atacante afirma querer deixar o Santos apenas após a disputa do Campeonato Brasileiro, em dezembro, mas a Inter de Milão pede a chegada imediata, visando iniciar o quanto antes a reconstrução da equipe, que tem sido apenas coadjuvante nas últimas edições do Campeonato Italiano.

A transferência de Gabriel para o clube nerazzurri irá render 18 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) aos cofres do Peixe, além de 9 milhões de euros (R$ 33 milhões) ao próprio atleta. O montante a ser recebido pelo clube da Baixada ainda deve render muita polêmica, já que os dirigentes travam uma disputa com o grupo de investimento Doyen Sports, que pede 20% do valor.

Aos 19 anos, Gabriel deve deixar o Santos em seu melhor momento na carreira, já que vem de uma medalha de ouro com a Seleção Olímpica além de uma convocação para a disputa das Eliminatórias da Copa com a equipe principal do Brasil. No Peixe, apesar da pouca idade, o atacante conquistou os títulos do Campeonato Paulista Sub-13 de 2008, Campeonato Paulista Sub-15 de 2009 e Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2010, nas categorias de base, além do bicampeonato paulista em 2015 e 2016, no time profissional.

A única incógnita na possível despedida do atacante é se ele será escalado entre os titulares ou se dará lugar ao colombiano Jonathan Copete e entrará somente no decorrer do jogo. O principal motivo para a dúvida é o cansaço do jogador, que voltou de viagem da Itália neste sábado, aonde fez seu acerto com a Inter de Milão, e sequer treinou com o grupo nos últimos dias.

Da Gazeta Esportiva