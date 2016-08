Publicada em 26 de agosto de 2016 às 08:20

O número de mortes de um ataque de militantes islâmicos a um restaurante à beira-mar da capital da Somália, Mogadíscio, na quinta-feira (25) subiu para dez pessoas, informou a polícia.

Os terroristas explodiram um carro-bomba no restaurante Banadir, localizado na praia de Lido, antes de iniciarem um confronto com forças de segurança que durou várias horas.

As vítimas são seis civis, dois agentes das forças de segurança e dois terroristas, disse o policial Ali Abdullahi nesta sexta-feira.

O grupo Al Shabaab, ligado à Al Qaeda, assumiu a autoria do ataque, disse a polícia. O grupo já realizou uma série de ataques letais na Somália na tentativa de derrubar o governo, que tem apoio do Ocidente.

Em um incidente separado no sul do país, uma bomba plantada em uma estrada por militantes do Al Shabaab feriu dez pessoas, relatou a polícia nesta sexta-feira, atualizando o número inicial de três feridos.

Um dos feridos pela explosão na cidade de Baardhere, da região de Gedo, era o comissário distrital local, segundo a polícia.

Da Reuters