Publicada em 26 de agosto de 2016 às 15:12

Por Renata Florim

Pode ser difícil acreditar, mas o sorvete nosso de todo o verão é uma excelente opção de sobremesa para o inverno. Prático, saboroso e com tantas opções disponíveis, ele pode ainda te ajudar na dieta em versões mais saudáveis e menos calóricas, como um autêntico gelato italiano, por exemplo. E, ao contrário do que você ouviu da sua avó por toda a vida, não faz mal tomar sorvete no inverno!

É isso mesmo. Para a alegria geral dos brasileiros, a sobremesa, quando consumida em temperaturas mais baixas, não dá dor de garganta e também não faz mal para a saúde. Tudo não passa de um mito repassado de geração para geração.

Segundo especialistas, apesar do número de casos de gripe, resfriado e dor de garganta aumentar na estação mais fria do ano, esse quadro não tem nenhuma relação com o consumo de sorvetes durante o período. O aumento de doenças nas vias aéreas está associado à baixa umidade, poluição e, muitas vezes, à má proteção contra o frio. Afinal, se fosse assim os europeus viveriam doentes! A Itália, por exemplo, é um dos principais fabricantes de gelato do mundo.

A Suíça, um dos países mais frios do mundo, tem um consumo per capita de 14,4 litros de sorvete por ano. Já o Brasil, um país tipicamente tropical, teve um crescimento de 80% no consumo nos últimos dez anos e, ainda assim, em 2015 atingiu a média de 3 litros por pessoa no ano. Podemos concluir que o consumo da sobremesa no inverno não faz mal mesmo.

Agora se, mesmo assim, você precisa de um incentivo extra, a sobremesa pode te dar uma forcinha na dieta. Hoje em dia, é fácil encontrar no mercado opções bem saudáveis e nutritivas, que priorizem produtos 100% naturais, sem adição de aromatizantes, corantes e conservantes.

Isso sem contar na gama de versões com menos gorduras, sem lactose, sem glúten, diet e light. Assim, você pode substituir uma barra de chocolate super calórica por um sorvete leve, saudável, delicioso e à base de fruta. Difícil vai ser resistir a todo esse sabor e prazer todos os dias!

* Renata Florim é mestre sorveteira e gelatiere da franquia artesanal de gelato italiano Cuordicrema.