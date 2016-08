Publicada em 29 de agosto de 2016 às 17:15

Hoje, as empresas procuram conciliar tecnologia com humanização na busca da alegria pela vida e pelo trabalho, para toda a equipe, por meio de estímulos e ideais de trabalho, metas, objetivos e bom relacionamento.

Tudo o que somos é fruto dos nossos sonhos. O impossível só é impossível até que alguém o faça. O sucesso e a alegria pela vida são conquistas buscadas em cada minuto, cada ação, cada decisão.

É preciso viver agora. Só existem dois dias que não podemos recuperar: o ontem e o amanhã. Passado não se administra e futuro não se domina.

Para ser feliz é preciso valorizar pequenos detalhes da vida, fazer de cada dia o mais intenso, o mais feliz e alegre de nossa existência.

Tempo é o bem mais precioso e mais perecível do ser humano. O ideal é não deixarmos de fazer o que tem de ser feito, aguardando que aconteça. Quem age esperando, sofre as consequências. É preciso decisão. Você pode não ter tudo o que ama mas pode amar tudo o que tem.

Pensar positivo é bom e sai barato. O imperador do futuro será um imperador de ideias. O pensamento é uma força poderosa que muda as atitudes das pessoas e estimula o sentimento de vitória.

Tudo pode ser bom ou ruim, depende de como encaramos os fatos. Destino é uma questão de escolha. Os fatos que acontecem na vida são muito parecidos. Alguém disse que ficou muito triste porque 99% dos seus sonhos nunca foram realizados. Depois essa mesma pessoa alegrou-se porque constatou que 99% dos seus medos nunca se materializaram.

Uma fórmula mágica para se dar bem na vida, na família, no trabalho e no relacionamento com as pessoas é sorrir, abraçar, dar um aperto de mão e elogiar.

O sorriso, mesmo que involuntário, faz bem a saúde. Crianças sorriem pelo menos 300 vezes por dia, enquanto um adulto sorri, em média, 30 vezes e as pessoas mal-humoradas, cerca de cinco vezes.

Um abraço sincero marca um relacionamento de forma afetiva e inesquecível. O abraço sincero não se esquece.

O aperto de mãos reafirma intenções e amizades e deve ser dado olhando nos olhos da pessoa. Trata-se de um instrumento poderoso.

O elogio na hora certa sustenta o corpo, alimenta a alma e tem extraordinária força motivadora.

Como tudo na vida, temos que estar sempre escolhendo entre os lados da vida. Um é o positivo e o outro é o negativo. Ser ou não ser, eis a questão! Fazer ou não fazer! Ir ou não ir! Um mundo de escolhas.

Ninguém consegue ser feliz com baixa estima, relacionamentos conflitantes, descrença na própria capacidade, descrença no poder do pensamento e descrença na perseverança.

Fuja dos “corvos” de plantão que só descem para buscar “comida” quando tudo está terminado. Fuja dos “profetas do caos” que não acreditam na vida e no progresso e querem que os outros também sejam frustrados como eles. Fuja das pessoas “fios terra” que só puxam energia para baixo.

A vida é muito mais do que isso. Cada dia tem um lindo e precioso amanhecer e um lindo alvorecer, e esses milagres se repetem todos os dias.

Como é bom ver o brilho do sol, sentir o calor da vida e fazer desta viagem uma trajetória de amor em tudo que ela nos dá: a oportunidade de respirar, viver, trabalhar, viver em família, estudar, viajar, ter férias, conversar com os amigos, enfim viver!

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior. Colunista da rede Jovem Pan.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler