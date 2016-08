Publicada em 29 de agosto de 2016 às 17:01

O Sistema S promove, nesta quinta-feira (01/09), a partir das 19 horas, em Corumbá (MS), o Encontro de Negócios, que vai envolver a Fiems, Sesi, Senai, IEL, CIN e Sebrae/MS. O evento será na unidade do Sesi, que fica na Rua Nossa Senhora da Candelária, 1.555, Bairro Maria Leite, e, na ocasião, serão apresentados os serviços disponíveis pelas entidades aos representantes de indústrias e contabilistas, além de micro e pequenos empreendedores.

Conforme a programação, as participantes terão a palestra “Gestão em SST e para Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas” realizada pelo Sesi, enquanto o Senai, o IEL, o CIN e o Sebrae/MS também farão apresentações sobre as soluções disponíveis. Após as apresentações, os participantes poderão participar da mesa de negócios com equipes técnicas que estarão presentes para detalhar os serviços e negociar com os interessados, além de tirar dúvidas.

No caso do Sesi, serão apresentados os dados da atuação das escolas na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de cursos e palestras com foco na saúde do trabalhador, NRs (Normas Regulamentadoras) e informática básica e avançada, bem como a consultoria em Gestão em SST (Segurança e Saúde no Trabalho), que é um novo serviço oferecido pela entidade.

Já o Senai irá mostrar os serviços de educação profissional, educação superior e educação a distância, bem como apresentar os segmentos profissionais do mercado sul-mato-grossense e os serviços em tecnologia e inovação como o Programa Senai de Gestão Ambiental, Programa Senai de Manutenção Industrial, Programa Senai de Gestão Energética e o Programa Senai de Logística. Além disso, a entidade detalha os serviços do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas (IST Alimentos e Bebidas), o Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa) e o LabSenai Cerâmica.

No encontro, o IEL falará sobre a educação empresarial, a qualificação de fornecedores, o programa de estágio, gestão empresarial e outras soluções empresariais. O CIN da Fiems vai apresentar as portas de acesso ao mercado internacional por meio dos serviços de apoio à internacionalização das empresas, inteligência comercial, capacitação voltada ao comércio exterior, promoção de negócios, emissão de documentos, atestado de produção e atestado Fomentar Fronteiras.

Já o Sebrae/MS vai apresentar o portfólio sobre o cenário atual da atuação de micros e pequenas empresas, mostrando soluções de problemas aos empresários. Eles poderão encontrar informações valiosas para tomar decisões em relação ao seu negócio, além de conhecerem estatísticas, dados e pesquisas e informações sobre empreendedorismo, exportações, cenários, entre outros tópicos.

Serviço – Os interessados podem se inscrever pelo link https://docs.google.com/forms/d/1eQh56MESA0tYOcNwekPtv5PnXPy1u_TS3T10-zs_fsk/viewform?edit_requested=true