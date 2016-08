Publicada em 27 de agosto de 2016 às 11:07

Órgãos da justiça federal, justiça do trabalho e justiça eleitoral de Dourados e Ponta Porã estão sendo visitados pela direção do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato grosso do Sul – Sindjufe/MS, que quer não só apresentar a entidade como aglutinar forças para possíveis lutas em benefício das categorias.

“Estamos apresentando o Sindfjufe/MS aos servidores desses órgãos e dizer que pelo estatuto de nossa entidade, estamos aí para promover e defender os direitos e interesses coletivos ou individuiais da categoria, inclusive em questões administrativas, judiciais e extrajudiciais”, explicou José Ailton Pinto de Mesquita Filho, coordenador do sindicato.

Além dele, estão nessa caravana aos dois municípios, os coordenadores Eliezer Inácio de Oliveira, Maria Terezinha Tiandopolis, Gabriel Vargas e Antonio Cesar Amaral Medina.

O Sindjufe/MS somou forças com outros sindicatos e a Fenajufe na luta pela recomposição salarial de 41,17% aos servidores do judiciário federal e MPU, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado no mês passado pelo presidente interino Michel Temer. Se não fosse a luta sindical, os servidores certamente não desfrutariam de tamanho benefício. Daí a necessidade e importância dos servidores da Capital e interior de Mato Grosso do Sul se filiar à entidade para somar forças para não perder e avançar em novas conquistas em benefício das categorias que representa.