Publicada em 29 de agosto de 2016 às 10:54

O Senai encerra no próximo dia 19 de setembro as matrículas para preencher 850 vagas em sete cursos técnicos de nível médio oferecidos na modalidade a distância. Os cursos oferecidos são os de automação industrial, controle ambiental, edificações, eletroeletrônica, manutenção e suporte em informática, meio ambiente e segurança do trabalho e os interessados podem se matricular diretamente nas unidades operacionais de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Três Lagoas e Rio Verde.

Segundo a coordenadora do NEAD (Núcleo de Educação a Distância) do Senai, Katiúscia Akemi Nasu Nogueira, são cursos a distância com aulas práticas presenciais, que garantem ao aluno a oportunidade de aplicação prática para resolver problemas reais e com flexibilidade de horário e recursos tecnológicos como simuladores e realidade aumentada. “Os cursos a distância do Senai oferecem livros didáticos impressos especialmente desenvolvidos para o curso, conteúdo on-line interativo, além de acompanhamento por equipe multidisciplinar de instrutores especializados, tutoria online e coordenadores pedagógicos”, comentou.

Para a matrícula será necessário apresentar uma foto 3×4 recente, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento que comprove estar cursando a etapa de ensino tida como requisito para ingresso, comprovante de residência atualizado e, caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos de idade, apresentar certificado de reservista ou certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (original e cópia).

Confira a distribuição das vagas:

Aparecida do Taboado

50 vagas para técnico em controle ambiental

Campo Grande

50 vagas para técnico em eletroeletrônica

50 vagas para manutenção e suporte em informática

Corumbá

50 vagas para técnico em edificações

100 vagas para manutenção e suporte em informática

100 vagas para técnico em segurança no trabalho

Dourados

50 vagas para técnico em meio ambiente

50 vagas para técnico em manutenção e suporte em informática

Maracaju

50 vagas para técnico em meio ambiente

50 vagas para técnico em manutenção e suporte em informática

Nova Andradina

50 vagas para técnico em segurança no trabalho

Rio Verde

50 vagas para técnico em segurança no trabalho

50 vagas para manutenção e suporte em informática

Três Lagoas

50 vagas para técnico em automação industrial

50 vagas para controle ambiental

Serviço – Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones das unidades do Senai em Aparecida do Taboado (67) 3565-8700, das 13 horas às 21h30, em Campo Grande (67) 3312-9400/9462, das 7 às 21 horas, em Corumbá (67) 3234-2800, das 13 às 21 horas, em Dourados (67) 3411-2600, das 7 às 21 horas, em Maracaju (67) 3458-5400, das 13 horas às 21h30, em Nova Andradina (67) 3441-4912, das 13 horas às 21h30, em Rio Verde (67) 3292-1747, das 13 horas às 21h30, e em Três Lagoas (67) 3509-5200, das 9 às 21 horas.