Publicada em 30 de agosto de 2016 às 13:30

Bela Barros, uma das principais lideranças políticas de Dourados, também está na campanha para eleger Renato Câmara prefeito de Dourados. Bela lembra que a aceitação de Renato cresce dia a dia, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento de suas propostas.

“Faço política há 40 anos e nesse tempo sempre pedi voto pra mim; nesta eleição resolvi fazer diferente e escolhi pedir voto para o Renato e a Zélia”, afirmou na sexta-feira à noite, numa reunião no bairro Jardim Santo André.

Bela disse que Renato foi muito feliz na escolha da professora Zélia, uma educadora para ser sua vice. “Zélia é educadora, é mãe e sabe da necessidade da mulher; ela sabe que as mães precisam de creche para os seus filhos até às 18h”, ressaltou.

Na reunião, Renato falou do “Participa Dourados”, um trabalho de coleta de informações sobre as necessidades de Dourados, feito com a participação popular nos bairros. Em cima desse trabalho foi construído o seu programa de governo.

“Ninguém mais aguenta a política que não dá resultados; estamos fazendo a política do bem, construída em cima de projetos e com muita boa vontade e trabalho vamos mudar Dourados, porque do jeito que está não dá pra ficar”, garante.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria