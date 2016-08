Publicada em 29 de agosto de 2016 às 08:49

Sob o tema “UNIGRAN 40 anos: A Interiorização do Ensino Jurídico e a Construção da Cidadania”, a XXXVII Semana Jurídica da UNIGRAN inicia nesta noite, 29. Para abertura, acadêmicos e profissionais contam com as palestras de Paulo Cezar Passos, sobre “O Ministério Público e os desafios da sociedade do século XXI” e Rogério Sanches, que abordar “Garantismo penal: aplicação prática”.

Conforme o coordenador do curso, Joe Graeff Filho, a proposta do evento é desenvolver o conhecimento interdisciplinar do Direito. “Buscamos discutir os movimentos sociais e jurídicos atuais que visam quebra de paradigmas, desmistificar aspectos polêmicos que envolvem a interpretação do arcabouço teórico jurídico”, afirma.

Além disso, Joe destaca a oportunidade dos acadêmicos apresentarem trabalhos em evento jurídico, como iniciação científica, oriunda de suas pesquisas para a monografia jurídica.

O evento segue até o dia 02 de setembro com paineis, II Encontro Científico, palestras, lançamento do livro “Interpretação da Sentença Cível – De Acordo com o Novo Código de Processo Civil”, e o tradicional Júri Simulado.