Publicada em 31 de agosto de 2016 às 08:38

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, firmou convênio com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) que vai garantir oportunidades de estágio para acadêmicos em órgãos ligados a secretaria. O termo de cooperação mútua entre a pasta e a universidade foi assinado nesta terça-feira (30).

Conforme o texto do convênio, acadêmicos matriculados nos cursos de graduação da UCDB poderão realizar as suas atividades curriculares obrigatórias de estágio nos órgãos ligados a secretaria, respeitando o limite máximo da carga horária de cada curso.

Para o titular da Sejusp, o trabalho da secretaria dentro desse acordo será proporcionar aos estagiários atividades e experiência prática, complementação de ensino, integração de estudo e trabalho, além do enriquecimento de conhecimento. “É uma imensa satisfação fazer essa parceria junto com a UCDB, um trabalho que é oferecer conhecimento aos acadêmicos”, disse.

Para o reitor da universidade, padre Ricardo Carlos, a UCDB está de portas abertas para atender as demandas da secretaria. Ele também ressaltou que assim que assumiu a reitoria da instituição, a primeira formatura que ele participou foi dentro do presídio de segurança máxima de Campo Grande. “Educação é bem-vinda em qualquer lugar”, destacou o reitor.

O termo de cooperação terá vigência pelo período de dois anos, podendo ser prorrogado ao final do período. Acompanharam o ato de assinatura o secretário-adjunto, Dr. Antônio Carlos Videira, o delegado geral de Polícia Civil, Dr. Marcelo Vargas, a coordenadora geral de perícias do Estado, Glória Suzuki, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Esli Ricardo de Lima, o coronel PM Rogério, representando o comando geral da corporação e o coronel Oliveira, superintendente de políticas de segurança pública do Estado.