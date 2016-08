Publicada em 31 de agosto de 2016 às 07:58

Marcado para os dias 31 de agosto e 01 de setembro, o evento terá grandes nomes como palestrantes, como o cientista político Cristiano Noronha, o deputado Marcus Pestana e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, além do presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamachia

Começa nesta quarta-feira (31), o 26º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília. Com o tema central “Parcerias estratégicas para enfrentar a crise”, a expectativa é que 500 congressistas de todo o País se reúnam para debater o assunto, além de celebrar o Jubileu da Misericórdia, durante cerimônia especial que será realizada na Catedral de Brasília.

Para o presidente da CMB, Edson Rogatti, as parcerias começam entre os hospitais e suas Federações e, consequentemente com a CMB, se estendendo para os três níveis de gestão do SUS e com a Saúde Suplementar. “Precisamos fortalecer o Setor e buscar soluções. A participação no 26º Congresso nos dá a oportunidade de aprender com especialistas e com outros hospitais, além de poder apresentar nossos pleitos aos parlamentares que estarão conosco na programação científica do Congresso”. O vice-presidente da CMB e presidente da Fesfba, Maurício Dias, acrescentou que o Congresso agrega conhecimento e promove o intercâmbio de informações e experiências. “É a oportunidade para construirmos estratégias políticas que beneficiem nossas entidades e nossos pacientes”.

A 26ª edição do Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos conta com o apoio dos presidentes das Federações Estaduais, que incentivam seus associados a participarem do encontro, aprendendo, questionando e formulando ações e ideias que podem se tornar soluções.

Programação Científica

A primeira atividade do Congresso, que se inicia às 8h30, no dia 31 de agosto, será um café da manhã com os parlamentares. Cada Federação está convidando a bancada federal de seu Estado, com apoio da CMB, para participar do encontro. Será uma oportunidade para as instituições conversarem com seus deputados e senadores, mostrando suas necessidades e estreitando o relacionamento com os parlamentares.

Em seguida, às 10h30, será realizado o primeiro painel do Congresso, com a participação do cientista político e vice-presidente da Arko Advice, Cristiano Noronha, e o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), que vão analisar o cenário político-econômico nacional. Os palestrantes vão abordar a conjuntura política e econômica, os desafios do governo e o impacto na Saúde Pública e Suplementar, diante desse cenário.

Na parte da tarde, os presidentes do Instituto Coalizão Saúde (ICOS), Cláudio Lottenberg; e da Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), Francisco Balestrin, vão debater, com mediação do assessor especial do Ministério da Saúde e ex-ministro, Agenor Álvares, o papel e a importância das parcerias entre as entidades da Saúde na formulação de uma agenda de desenvolvimento do Setor, apontando soluções inovadoras, além da ética e conduta empresarial no âmbito da Saúde.

A última palestra do dia 31 será partilhada com o Fórum Jurídico, que se realizará paralelamente ao Congresso. O debate sobre o Financiamento do SUS será conduzido pela assessora Jurídica da CMB, Dra. Monaliza Costa, e terá o procurador do Estado do Paraná, Dr. Fernando Mânica; e o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde (AMPASA), Dr. Gilmar de Assis, como palestrantes. Eles debaterão as medidas cabíveis para a subsistência e melhoria do atendimento na Saúde e o papel do Ministério Público nas defesa dos interesses da Sociedade Civil.

Feira

Durante o 26º Congresso, ainda será aberto ao público a oportunidade de visitar os stands dos patrocinadores e empresas participantes na feira de inovações, montada junto ao auditório.

Mais informações: www.cmb.org.br/congresso