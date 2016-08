Publicada em 27 de agosto de 2016 às 09:21

O alemão Nico Rosberg tem nas mãos uma chance rara na disputa contra o britânico Lewis Hamilton na Fórmula 1. O piloto da Mercedes confirmou as expectativas e anotou a pole position para o Grande Prêmio da Bélgica da categoria, com a marca de 1min46s744, enquanto seu rival começa a prova na última fila do grid.

Hamilton largará da penúltima colocação em Spa como punição por ter excedido o número de motores utilizados ao longo da temporada. O britânico fez três trocas de componentes no fim de semana, superando o limite de peças do ano, o que o faria perder 55 posições no grid. Por isso, mal se preocupou em rodar neste sábado. Saiu dos boxes uma vez, fez a marca de 1min50s033 e deu seu trabalho por encerrado, eliminado ainda no Q1.

Ele só não é o último porque Fernando Alonso usa seu sexto conjunto de unidade de potência, perdendo 35 postos no grid. E não conseguiu marcar tempo neste sábado. Logo à frente deles está o sueco Marcus Ericsson, que caiu dez posições na classificação por utilizar o sexto turbo do ano. O mexicano Esteban Gutiérrez perdeu cinco postos no grid por ter atrapalhado o alemão Pascal Wehrlein no terceiro treino livre, também neste sábado.

Ao lado de Rosberg na primeira fila em Spa-Francorchamps estará o holandês Max Verstappen. O jovem piloto da Red Bull andou a 1min46s893 neste sábado. A segunda fila é da Ferrari. Kimi Raikkonen fez o terceiro tempo 1min46s910 e larga logo à frente do alemão Sebastian Vettel, com 1min47s108. Daniel Ricciardo foi o quinto, com Sergio Pérez em sexto, Nico Hulkenberg em sétimo, Valtteri Bottas oitavo e Jenson Button em nono.

O brasileiro Felipe Massa fez apenas uma tentativa de marcar volta rápida no Q3, cometeu um erro já na primeira curva e acabou com 1min48s263, na décima colocação. Já Felipe Nasr esteve perto de levar a Sauber à segunda parte do treino classificatório. Ele fez o 17º tempo do Q1, 1min48s949, mas acabou beneficiado pela punição a Gutiérrez e começará a prova em 16º.

O Grande Prêmio da Bélgica é a 13ª etapa do calendário de 21 provas do Mundial de Fórmula 1. O britânico Lewis Hamilton lidera a temporada com 217 pontos, 19 a mais do que o pole position Nico Rosberg.

Veja o grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:

1: Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – 1min46s744

2: Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min46s893

3: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) – 1min46s910

4: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min47s108

5: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min47s216

6: Sergio Pérez (MEX/Force India) – 1min47s407

7: Nico Hulkenberg (ALE/Force India) – 1min47s543

8: Valtteri Bottas (FIN/Williams) – 1min47s612

9: Jenson Button (ING/McLaren) – 1min48s114

10: Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min48s263

11: Romain Grosjean (FRA/Haas) – 1min48s316

12: Kevin Magnussen (DIN/Renault) – 1min48s485

13: Jolyon Palmer (ING/Renault) – 1min48s888

14: Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) – 1min49s038

15: Pascal Wehrlein (ALE/Manor) – 1min49s320

16: Felipe Nasr (BRA/Sauber) – 1min48s949

17: Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) – 1min48s598*

18: Esteban Ocon (FRA/Manor) – 1min49s050

19: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min49s058

20: Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min49s071**

21: Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min50s033***

22: Fernando Alonso (ESP/McLaren) – sem tempo ****

* Punido com a perda de cinco posições por atrapalhar Pascal Wehrlein no terceiro treino livre

**Punido com a perda de 10 posições por exceder o limite de turbos no ano

***Punido com a perda de 55 posições por exceder o limite de peças da unidade de potência no ano

**** Punido com a perda de 30 posições por exceder o limite de unidades de potência no ano

Da Gazeta Esportiva