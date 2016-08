Publicada em 26 de agosto de 2016 às 07:32

Rosberg é o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Bélgica

Após quase um mês de recesso, o fim de semana da Fórmula 1 começou como a maioria dos demais, com Nico Rosberg e Lewis Hamilton, da Mercedes, disputando a ponta. No primeiro treino livre desta sexta-feira, no Circuito de Spa-Francorchamps, quem se deu melhor foi o alemão, sendo o único a fazer tempo abaixo de 1min49s.

Nos primeiros trabalhos para o Grand Prix da Bélgica, Rosberg e Hamilton foram os únicos a utilizarem pneus super-macios. Muito rápido, Rosberg cravou tempo de 1min48s348, enquanto o britânico líder do campeonato mundial fez 1min49s078.

Hamilton terá de correr contra o tempo e atrás de muitos outros carros no grid deste domingo, já que sofreu uma punição por usar uma sexta unidade de potência no motor de sua Mercedes e terá penalização de quinze posições na largada.

Quem foi muito bem na primeira parcial de treinos foi o mexicano Sergio Perez, que conseguiu colocar sua Force India entre as três equipes dominantes da competição. O corredor fez o quarto melhor tempo, à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari, Daniel Ricciardo e Max Verstappen, da Red Bull.

O finlandês Kimi Raikkonen, campeão do mundo em 2007, completou as três primeiras posições. Felizes em correr no tradicional circuito belga, os brasileiros não foram tão bem. Felipe Massa fez o 12º tempo, três posições abaixo de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, e Nasr foi o 15º – Ericsson, também da Sauber, foi o 13º.

Em sua estreia como piloto oficial da Manor, o francês Esteban Ocon, de 19 anos, foi relativamente bem e conquistou a 16ª colocação, a frente de seu companheiro Pascal Wehrlein. Bicampeão mundial, Fernando Alonso teve problemas em sua McLaren e não foi às pistas.

Confira os tempos do primeiro treino:

1: Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – 1min48s348

2: Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min49s078

3: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) – 1min49s147

4: Sergio Perez (MEX/Force India) – 1min49s274

5: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min49s768

6: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min49s782

7: Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min49s865

8: Nico Hulkenberg (ALE/Force India) – 1min50s088

9: Valtteri Bottas (FIN/Williams) – 1min50s394

10: Esteban Gutierrez (MEX/Haas) – 1min50s583

11: Romain Grosjean (SUI/Haas) – 1min50s899

12: Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min51s122

13: Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min51s125

14: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) – 1min51s424

15: Felipe Nasr (BRA/Sauber) – 1min51s768

16: Esteban Ocon (FRA/Manor) – 1min51s787

17: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min52s308

18: Jenson Button (ING/McLaren) – 1min52s407

19: Pascal Wehrlein (ALE/Manor) – 1min52s837

20: Kevin Magnussen (DIN/Renault) – 1min53s053

21: Jolyon Palmer (ING/Renault) – 1min53s089

Não correu:

Fernando Alonso (ESP/McLaren)

Da Gazeta Esportiva