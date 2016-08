Publicada em 30 de agosto de 2016 às 16:51

O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, e a chanceler alemã, Angela Merkel, se reunirão nesta quarta-feira (31) na sede da Ferrari, em Maranello, para debater temas econômicos.

“Temas-chaves sobre as relações bilaterais e, de maneira particular, questões de políticas econômicas. Além disso, serão tratadas questões de política externa e europeia”, informou o governo alemão em comunicado.

Além dos dois líderes de governo, segundo fontes do governo da Itália, participarão de reuniões bilaterais os ministros de Relações Exteriores, Paolo Gentiloni e Frank Walter Steinmeier, os ministros do Interior, Angelino Alfano e Thomas de Maizière, a ministra italiana da Defesa Roberta Pinotti e o subsecretário alemão da mesma pasta, Ralf Brauksiepe. Além deles, estarão presentes os líderes da Economia, Pier Carlo Padoan e Wolfgang Schäuble, os ministros do Desenvolvimento Econômico Carlo Calenda e Sigmar Gabriel e os titulares da Infraestrutura Graziano DelRio e Alexander Dobrint. No comunicado emitido pelo governo alemão, há ainda menção ao terremoto que devastou cidades do centro da Itália no dia 24 de agosto. “Após o desastroso terremoto, a Alemanha está ao lado da amiga e parceira Itália em luto e em solidariedade”, finalizou.

Essa é a segunda reunião que conta com a presença de Merkel e de Renzi em menos de 10 dias. No último dia 22, os dois líderes e o presidente da França, François Hollande, se reuniram em Ventotene, na Itália, para debater o futuro da União Europeia.

Da AnsaFlash