Publicada em 31 de agosto de 2016 às 13:33

O candidato a prefeito pela coligação “Coragem para Mudar Dourados”, Renato Câmara (PMDB), se reuniu na noite desta segunda-feira (30) com um grupo de 40 mulheres para apresentar suas propostas para mudar a realidade de Dourados. Interagindo com os eleitores e colhendo diversas sugestões, Renato destacou que o planejamento estratégico e a desburocratização dos serviços, aliado a uma série de mudanças na gestão da saúde e educação, serão às peças chaves para colocar Dourados em um novo patamar de desenvolvimento nos próximos anos.

O candidato do PMDB destacou que pretende desenvolver uma administração voltada às necessidades do cidadão, agilizando o acesso da população ao poder público e disponibilizando novos canais de atendimento para desburocratizar os serviços. “Precisamos simplificar. É isso que o cidadão nos pede todos os dias. A pessoa não precisa esperar 20 dias para obter um habite-se e conseguir ter acesso ao dinheiro do financiamento habitacional liberado pelo banco. Nossa proposta é de dar agilidade aos serviços, seja na execução de melhorias nos bairros ou no atendimento à procedimentos burocráticos, estabelecendo um ritmo empresarial de gestão da máquina pública”, enfatizou.

Renato Câmara falou também sobre o projeto de expansão dos serviços de infraestrutura (pavimentação asfáltica e drenagem) para diversas regiões de Dourados, através da ampliação do programa de asfalto comunitário e otimização das emendas destinadas pela bancada federal.

“Precisamos pensar Dourados para os próximos 50 anos. Ninguém mais aguenta a política que não dá resultados; estamos fazendo a política do bem, construída em cima de projetos e com muita boa vontade e trabalho vamos mudar Dourados, porque do jeito que está não dá pra ficar”, garante.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o número 15.

Da Assessoria