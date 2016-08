Publicada em 27 de agosto de 2016 às 10:19

O governador Reinaldo Azambuja estará na manhã desta segunda-feira (29) em Dourados, para solenidade de assinatura de ordem de serviço para as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Núcleo Industrial e do acesso ao Polo Industrial de Dourados, no valor de R$ 11,1 milhões. Acompanham o governador o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck e o secretário de Infraestrutura Marcelo Miglioli. O evento será às 8h30, na rodovia MS-156, esquina com a Avenida 3 (acesso principal ao Distrito Industrial).

Em julho do ano passado, o secretário Jaime Verruck esteve em Dourados para conhecer a realidade do Distrito Industrial do município e definir as prioridades do governo do Estado para um plano de ação de atendimento às demandas da região. Na época, a pauta de reivindicações apresentada incluía melhorias na infraestrutura, logística e segurança. Atualmente, 12 empresas estão instaladas no Distrito Industrial de Dourados; juntas, elas empregam 2,5 mil trabalhadores que trafegam pela região diariamente, além de caminhões e outros veículos pesados.

A obra de asfaltamento no Núcleo Industrial está orçada em R$ 9.416.343,03 e envolve a pavimentação de uma área de 50.200,11 metros quadrados e 4.585,43 metros de drenagem. No acesso ao Polo Industrial, a assinatura da ordem de serviço no valor de R$ 1.770.016,65 visa a pavimentação asfáltica da intersecção na Rodovia MS-165, acesso ao Detran, numa área de 9.944,24 metros quadrados.