Publicada em 29 de agosto de 2016 às 07:17

Reinaldo dá inicio à primeira parte do pacote de obras acertado com Murilo

Entre as que terão ordem de serviço estão a urbanização do Núcleo Industrial e o recapeamento da Rua Hayel Bon Faker

O prefeito Murilo participa nesta segunda-feira da assinatura de ordens de serviço e de entrega de obras em Dourados, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja. Duas destas obras, o recapeamento da Rua Hayel Bon Faker e a urbanização do Núcleo Industrial, fazem parte do pacote de R$ 121 milhões, cujo compromisso foi firmado entre o governador e o prefeito Murilo.

A assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas Pluviais no Núcleo Industrial de Dourados e do acesso ao núcleo (50.200,11 m² de pavimentação e 4.585,43 metros de drenagem) acontece às 8h30, na MS-156, em frente ao Posto Pagliotto. Nessa mesma solenidade acontece a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica da intersecção na MS-156, que dará acesso à pista de provas do Detran (área de 19.944,24 m²).

As obras no Núcleo Industrial e acesso ao núcleo somam R$ 11,1 milhões. São R$ 9.416.343,03 investidos dentro do núcleo, mais R$ 1.770.016,65 na obra de intersecção na MS-165, acesso ao Detran. Atualmente, 12 empresas estão instaladas no Núcleo Industrial de Dourados, gerando pelo menos 2,5 mil empregos diretos.

Às 10h30 Reinaldo e Murilo assinam a ordem de serviço para as obras de recapeamento da Rua Hayel Bon Faker. A solenidade será na esquina com a Rua Monte Castelo, próximo ao Mercado de Doces Triunfo. Essa avenida tem 6,83 quilômetros e corta Dourados de norte a sul, começando na BR-163, no Trevo da Bandeira e seguindo até a Rua Suécia, no Jardim Europa. Nesta etapa serão recapeados 17.638,08 m² da via.

Ainda fazem parte do pacto dos R$ 121 milhões o recapeamento das avenidas Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves e Weimar Gonçalves Torres. O montante total de investimento, somando a Bon Faker, é de R$ 70 milhões. A outa obra é o Hospital Regional da Grande Dourados, onde serão investidos R$ 40 milhões.

Mais obras

O governador também assina em Dourados ordens de serviço para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em 08 setores no Município, sendo: Setor 01 – Jardim Carisma (Parte), Estrela Hory (Parte) e Canaã; Setor 02 – Estrela Hory (Parte) e Canaã; Setor 03 – Rua Ignácia Genoveva de Mattos e adjacências; Setor 04 – Rua Fernão Luiz Viegas (Parte); Setor 05 – Lua Leônidas Além (Parte) Vila Adelina; Setor 06 – Residencial Oliveira I e adjacências; Setor 07 – Vila Bela (Parte); e Setor 08 – Cachoeirinha (Parte), Jardim Morada do Salto (Parte) e Canaã IV (Parte). A solenidade é às 9h30 na Rua João Pedro Gordim, esquina com a Rua Negreiros, na Vila Oliveira.

O outro pacote de obras é da Sanesul. Fazem parte a inauguração da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da PED (Penitenciária Estadual de Dourados); rede de distribuição de água com 3.026 ligações domiciliares; perfuração e ativação de um poço tubular profundo de 120m³/h de vazão e 600 metros de profundidade; construção de um reservatório de concreto armado de 800 m³; construção de estação elevatória e rede de distribuição de água. Será às 14h no Escritório Regional da Sanesul, na Avenida Presidente Vargas, nº 1.585, no centro.