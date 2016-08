Publicada em 29 de agosto de 2016 às 15:42

O projeto “Procon na Rua” está com escritório móvel no município de Nova Alvorada do Sul, nos dias 29 a 31 de agosto, com atendimentos das 8h às 17h30, no Parque Nelson Tereré, em frente à Prefeitura Municipal. A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), criou o projeto para atender municípios do estado que não possuem estrutura própria de atendimento ao consumidor.

São vários serviços ofertados, atendimento e orientação aos consumidores em situação de conflito, por meio de Carta de Informações Preliminares (CIP) e pela plataforma www.consumidor.gov.br. Os comerciantes locais receberão suporte quanto à legislação sobre placas e exemplares do Código de Defesa do Consumidor para ficar disponível em seu comércio.

A Energisa participa do projeto com a Tenda Energisa, onde serão oferecidos diversos serviços como: negociação de débitos, cadastro da fatura por e-mail, ou débito automático, e alteração do vencimento da fatura (Data Certa). Além disso, os clientes com baixa renda poderão realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Com a Tarifa Social de Energia Elétrica, o valor da fatura sofre alteração conforme o patamar de consumo do cliente. Considerando um cliente residencial com consumo médio de 220 kWh, maior base de clientes da Energisa, o desconto pode chegar a 40% no valor da fatura. Hoje, em Mato Grosso do Sul, mais de 220 mil unidades consumidoras enquadram-se nos requisitos para cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, no entanto, ainda não possuem o benefício que contribui para a melhor gestão do orçamento familiar.

Outra parceria é com a Sanesul, que estará disponível para parcelamento e negociação de débitos, alteração da data de vencimento da fatura, orientação acerca de inclusão na tarifa social e orientações em geral.