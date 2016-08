Publicada em 29 de agosto de 2016 às 14:35

A prefeitura de Dourados definiu essa semana a programação da Semana da Pátria, que começa no dia 31 deste mês e encerra com desfile cívico de “7 de Setembro”, data em que o Brasil completa 194 anos de independência. Este ano, o município trás como tema: “Olimpíadas – Dourados Cidade Celebração”.

Este ano vão participar do desfile cívico 38 entidades cíveis e militares, que se inscreveram na Secretaria Municipal de Educação e junto ao Exército Brasileiro.

Vão participar escolas municipais, agremiações, entidades e demais instituições cíveis, além do Exército Brasileiro e demais corporações de segurança do município.

Conforme a programação, a Semana da Pátria começa no dia 31 deste mês, já com momento cívico, às 8h, na Escola Municipal Etalívio Penzo, no Parque das Nações. No dia 1º de setembro, o momento cívico será na Escola Municipal Franklin Luiz Azambuja, no BNH 4º Plano, às 8h.

No dia 2, às 9h, momento cívico na Escola Municipal Izabel Muzzi Fioravanti, na Vila Industrial. Às 14h, será na Escola Municipal Clarice Bastos Rosa, no Jardim Maracanã.

A abertura oficial da Semana da Pátria será no dia 5, às 9h, na Praça Antônio João, com acendimento da Chama da Pátria. A próxima atividade será no dia 7, com o desfile cívico, marcado para começar às 8h e encerrando após às 10h, com extinção da Chamada da Pátria.