Publicada em 29 de agosto de 2016 às 13:25

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal resultou na apreensão de aproximadamente 130 quilos de cocaína, na manhã desta segunda-feira (29). A ação aconteceu por volta das 7h30 em uma barreira montada no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR 262, na cidade de Miranda.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram para averiguação um caminhão Iveco, com placas de Corumbá, que estava sendo conduzido pelo motorista profissional Nilson C.A., de 39 anos, no sentido Corumbá/Campo Grande.

Após a abordagem, os policiais notaram que o motorista estava nervoso, levando os agentes a fazerem uma fiscalização minuciosa. Foram localizados embaixo do banco do passageiro 124 tabletes de substância análoga à cocaína, que totalizou 130,690 quilos.

O motorista prestou depoimento e confessou ter recebido R$ 6 mil para levar a droga até Campo Grande, mas não disse quem teria o contratado e nem a pessoa que receberia a encomenda. O veículo e o condutor foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda para as devidas providências.