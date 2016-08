Publicada em 30 de agosto de 2016 às 15:06

A Prefeitura de Dourados continua o processo de capacitação de seus engenheiros e arquitetos para que possam prestar sempre o melhor serviço à população. No dia 14 de setembro, uma quarta-feira, das 8h às 12h, eles participam do curso sobre “Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) nas Edificações”. Será oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Dourados e acontece no anfiteatro do CAM (Centro Administrativo Municipal).

O processo de capacitação é desenvolvido pelas secretarias de Infraestrutura e Desenvolvimento (Semid) e administração (Semad). O ciclo começou em julho e no total terá cinco cursos de capacitação, com foco na elaboração de projetos públicos. O primeiro teve o tema “Discutindo a Acessibilidade – Alteração da NBR 950”.

Em Dourados, em torno de 60 profissionais de engenharia e arquitetura, efetivos e comissionados, trabalham na administração municipal, na Semid, na Seplan (Secretaria de Planejamento), Agetran (Agência de Trânsito), Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos), Sems (Secretaria Municipal de Saúde), Semed (Secretaria Municipal de Educação) e Imam (Instituto de Meio Ambiente).

A capacitação atualiza os profissionais para as normas recém-criadas e em aplicação, padroniza os projetos e agiliza a tramitação no Setor de Aprovação.