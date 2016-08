Publicada em 30 de agosto de 2016 às 14:08

‘Pokémon Go’: contas banidas por usar apps com mapas terão 2ª chance

A Niantic, desenvolvedora do game para smartphones “Pokémon Go”, anunciou nesta segunda-feira (29) que jogadores que foram banidos por usar aplicativos que mapeavam o jogo — e mostravam quais criaturas estavam na região — receberão uma segunda chance e ganharão suas contas de volta.

Em texto publicado no site do jogo, a empresa afirma que apenas uma pequena parte das contas banidas se encaixam na situação, e reforça que o uso desse tipo de aplicativo ainda é proibido. Caso jogadores continuem usando apps do gênero, serão banidos permanentemente.

“Esses aplicativos têm efeito similar ao de ataques de negação de serviço [conhecidos como ataques de DDoS] nos nossos servidores”, afirma o texto. “Apps de terceiros que retiram dados de nossos servidores ainda violam os Termos de Serviço e seu uso ainda podem resultar em contas banidas daqui em diante.”

A empresa também afirma que contas que foram banidas por usar outros tipos de programas que capturam sozinhos pokémon ou batalham em ginásios continuarão banidas.

Do G1/SP