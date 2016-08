Publicada em 27 de agosto de 2016 às 11:12

Pesquisa aponta Hillary com 5 pontos de vantagem sobre Trump

A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, está cinco pontos porcentuais à frente do republicano Donald Trump entre os prováveis eleitores, uma queda em relação aos 12 pontos de vantagem que ela chegou a alcançar neste mês, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

O levantamento Reuters/Ipsos realizado entre os dias 22 e 25 de agosto apontou que 41% dos prováveis eleitores apoiam Hillary antes da eleição de 8 de novembro, enquanto 36% apoiam Trump. Cerca de 23% não escolheriam nenhum dos dois candidatos – eles responderam “me recuso”, “outro” ou “não votarei”.

Hillary, ex-secretária de Estado, lidera as pesquisas desde que os partidos Republicano e Democrata realizaram suas convenções nacionais e escolheram oficialmente seus candidatos em julho. O nível de apoio a ela tem variado entre 41% e 45% durante esse período, e a vantagem sobre Trump chegou ao ápice (12 pontos à frente do magnata) na terça-feira, dia 23.

Durante a última semana, Hillary tem sido alvo de acusações lançadas por Trump, que ela tem negado, de que doações para a fundação de caridade da família da democrata influenciaram suas ações como secretária de Estado entre 2009 e 2013. Também voltaram a ser levantadas questões sobre o uso de um servidor e endereço de e-mails privados, em vez de um administrado pelo governo, durante seu período à frente do Departamento de Estado, e sobre a saúde da ex-primeira-dama.

No mesmo período, Trump sinalizou que pode amenizar sua posição linha-dura sobre imigração.

Pesquisa paralela

Em outro levantamento Reuters/Ipsos que inclui candidatos de partidos menores e alternativos, Hillary lidera por uma margem menor. Cerca de 39% dos prováveis eleitores apoiam Hillary neste levantamento, contra 36% de Trump, 7% para o candidato libertário Gary Johnson e 3% para o postulante do Partido Verde Jill Stein. Ambas as pesquisas foram feitas pela internet, com eleitores dos 50 Estados dos EUA.

Da Reuters