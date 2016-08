Publicada em 26 de agosto de 2016 às 16:22

Uma história escrita com as mais belas notas musicais. Uma história feita de verdade e de respeito com o público. Uma história que chega ao fim, mas, que sempre será lembrada, e lida, com muita saudade. Depois de quase duas décadas, exatos 19 anos, a dupla Pedrinho & Guga irá encerrar suas atividades no dia 30 de setembro.

“Gostaríamos de agradecer, por quase duas décadas, todo o carinho e respeito que recebemos do público e contratantes por onde tivemos a felicidade de levar alegria, através da música. Estamos felizes e realizados por tudo que escrevemos juntos. Obrigado aos amigos, e em especial, ao nosso empresário, Mauricio Farias. Que Deus continue abençoando nossos caminhos”, disse Guga.

“Sou um cara abençoado por ter a alegria de fazer por tantos anos uma das coisas que mais amo nesta vida, que é cantar. Sou grato ao Guga por me proporcionar momentos maravilhosos em minha vida. Fechamos um capítulo, como dupla, para que, a partir de agora, possamos escrever novas páginas. E que venha novas histórias”, disse Pedrinho.

Em 19 anos, a dupla colecionou cinco CDs e um DVD gravado. Conhecidos pelo carisma, irreverência e talento nos palcos, Pedrinho & Guga já estiveram presentes nas maiores festas do Brasil como a Festa do Peão de Americana, Jaguariúna Rodeo Festival, Paulínia Arena Music, entre outras.

Um dos momentos mais marcantes na carreira de Pedrinho & Guga aconteceram nos anos de 2009 e 2012. Em 2009, eles participaram do programa Domingão do Faustão, da Rede Globo. Três anos depois, embarcaram para a primeira turnê internacional, na Europa, realizando shows em Portugal e na Espanha.