Publicada em 30 de agosto de 2016 às 07:30

“Peço um voto de confiança a Renato”, diz moradora do Jardim Piratininga

“Peço um voto de confiança para o Renato; tenho uma amiga que morou em Ivinhema quando ele foi prefeito e ela me fala sempre de como a cidade melhorou e cresceu”. O depoimento é de dona Fátima Coelho, moradora no Jardim Piratininga, na periferia de Dourados. Ela e o esposo Antônio receberam, na casa deles, Renato Câmara, candidato a prefeito pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, na noite de sexta-feira, numa reunião com amigos em que estava presente também a candidata a vice-prefeita, Zélia Nolasco, e o candidato a vereador Aguilhera de Souza.

Dona Fátima conta que a sua amiga Danielle, que morava em Ivinhema e hoje está em Dourados, não cansa de falar do quanto a cidade melhorou na gestão de Renato Câmara. “Eu confio muito nela e hoje foi uma grande alegria receber o Renato aqui em casa. Ouvindo ele falar tive a certeza da seriedade dele. Sei que ele tem experiência e que vai melhorar a vida da gente”, afirma Fátima.

Aos moradores, Renato falou dos investimentos que pretende fazer para melhorar a saúde, sobretudo na gestão de compras para que não faltem medicamentos e materiais nas unidades de saúde. O controle de compras, segundo ele, será feito por meio de um sistema moderno de informatização. Renato também vai criar um aplicativo para telefone onde as pessoas poderão apontar os problemas, ajudando o prefeito a solucioná-los.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria