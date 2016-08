Publicada em 26 de agosto de 2016 às 16:49

Obra traz textos inéditos e será lançada para a canonização

Um livro com textos inéditos da Madre Teresa de Calcutá e com o prefácio assinado pelo papa Francisco será lançado para celebrar a canonização da freira. No dia 4 de setembro, ela será proclamada santa em uma missa na Praça São Pedro, em Roma. “Amamos quem não é amado. Textos inéditos” é o título do livro que chega à Itália pela Editora Missionaria Italiana e custará 9,50 euros (cerca de R$ 34). O volume de 96 páginas foi escrito com supervisão do Mother Teresa of Calcuta Center e inclui dois discursos que a defensora dos pobres fez aos jovens de Milão em 1973. No prefácio, o Papa indica quatro palavras que definem a personalidade de Madre Teresa: caridade, misericórdia, família e jovens. Usando falas da futura santa, Francisco disse que “também costuma repetir que a Igreja não é uma ONG, porque trabalha em nome de Cristo e pelos pobres que vivem em Cristo”. Enquanto Roma se prepara para a missa de canonização de Madre Teresa, a cidade de Calcutá, na Índia, também organiza uma festa, mas com a simplicidade que marcou a vida da futura santa.

Até o dia 2 de outubro, haverá eventos em Calcutá, como um festival internacional de cinema, concurso de desenho para crianças, mostra fotográfica e uma missa de encerramento em um estádio que deve reunir até 120 mil pessoas.

A freira de origem albanesa Agnes Gonxha atendia doentes terminais em Calcutá e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979.

Madre Teresa de Calcutá morreu em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos de idade. Um dos milagres atribuídos à religiosa teria ocorrido no Brasil, em 2008, com um homem de 35 anos, de Santos, que foi diagnosticado com hidrocefalia (acúmulo de líquido no crânico) e sofreu oito abscessos no cérebro. Apesar de seu quadro clínico e de seu estado terminal, o homem sobreviveu e impressionou a equipe médica.

Da AnsaFlash