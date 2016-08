Publicada em 30 de agosto de 2016 às 09:00

Atual ganhador da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia a defesa de seu título na noite de quarta-feira, contra o Botafogo-PB, já pelas oitavas de final do torneio. Na tarde desta segunda, apenas os reservas trabalharam no gramado da Academia de Futebol.

Em uma partida com alta exigência física, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 0 no último domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, os jogadores que participaram dos 90 minutos em Brasília fizeram apenas trabalhos regenerativos nas dependências internas da Academia.

O atacante Dudu, autor do primeiro gol no triunfo sobre o Fluminense e dono da tarja de capitão, conversou longamente com o técnico Cuca nesta segunda-feira. Enquanto os reservas trabalhavam com bola, ambos ficaram sentados na mureta ao redor do gramado.

O centroavante Lucas Barrios, em recuperação, fez trabalhos físicos no campo e o goleiro Fernando Prass, atividades fisioterápicas. Os meio-campistas Moisés e Gabriel, com cãibras, foram substituídos no segundo tempo em Brasília, mas a princípio não preocupam.

O atacante Gabriel Jesus, titular contra o Fluminense, já está à disposição da Seleção para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018. Nos dois primeiros jogos sob o comando de Tite, o Brasil enfrenta Equador (às 18 horas de quinta-feira) e Colômbia (às 21h45 do dia 6 de setembro).

Assim, Gabriel Jesus é desfalque certo para o Palmeiras no confronto com o Botafogo-PB, marcado para as 19h30 de quarta-feira, no Palestra Itália. O atacante ainda pode ficar fora da partida diante do São Paulo, prevista para as 21h45 de 7 de setembro, já pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com pouco tempo de recuperação antes do jogo contra o Botafogo-PB, Cuca pode poupar os atletas que apresentarem maior desgaste físico. O clube alviverde já comercializou mais de 19 mil entradas para o jogo de abertura das oitavas de final da Copa do Brasil – a volta ocorre no dia 22 de setembro, em João Pessoa.

Da Gazeta Esportiva