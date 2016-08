Publicada em 29 de agosto de 2016 às 07:34

No Iêmen, homem-bomba mata mais de 50 pessoas em centro de recrutamento do exército

Um homem-bomba matou ao menos 54 pessoas ao bater um carro cheio de explosivos em um centro de recrutamento do Exército em Áden nesta segunda-feira (29), informou o Ministério da Saúde.

Esse foi um dos piores ataques reivindicados pelo Estado Islâmico na cidade portuária do sul do Iêmen, segundo a Reuters.

O diretor-geral do Ministério da Saúde em Áden, Al-Khader Laswar, disse à Reuters que pelo menos outras 67 pessoas ficaram feridas no ataque realizado no bairro de Mansoura.

O Estado Islâmico disse em comunicado divulgado na agência de notícias do grupo terrorista, a Amaq, que um de seus homens-bomba realizou o ataque.

“Cerca de 60 mortos em uma operação de martírio de um combatente do Estado Islâmico tendo como alvo um centro de recrutamento na cidade de Áden”, disse o comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Uma fonte da área de segurança disse que o ataque teve como alvo um complexo escolar onde recrutas dos Comitês Populares, forças aliadas ao presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, estavam reunidos para um café da manhã.

Militantes islâmicos, incluindo o Estado Islâmico, tem explorado uma guerra civil de 18 meses entre o movimento Houthi e os apoiadores de Hadi para atacar autoridades políticas e religiosas, além das forças de segurança e instalações de uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita que apoia o presidente.

Da Reuters