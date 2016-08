Publicada em 29 de agosto de 2016 às 10:23

Devido a chuva que começou a cair nesta madrugada em Dourados, foi cancelado a agenda que o governador Reinaldo Azambuja cumpriria na cidade.

Reinaldo Azambuja estaria em Dourados para assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas Pluviais no Núcleo Industrial de Dourados e do acesso ao núcleo (50.200,11 m² de pavimentação e 4.585,43 metros de drenagem). Também aconteceria a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica da intersecção na MS-156, que dará acesso à pista de provas do Detran (área de 19.944,24 m²).

As assessorias da prefeitura e do governo do Estado anunciaram o cancelamento por causa da chuva e até agora não existe previsão de outra data para o lançamento das obras.