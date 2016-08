Publicada em 31 de agosto de 2016 às 12:38

Caracterizar sistemas de produção das culturas de soja e milho, além de identificar custos e análises da rentabilidade de forma regionalizada, estão entre os principais objetivos do Mapeamento da Economia Agrícola de MS (MEA/MS). O projeto, que começou a ser colocado em prática neste final de agosto, é uma iniciativa da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) e conta com o apoio institucional da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul).

Crescimento

No Estado, neste ano, serão oferecidos painéis para regiões consideradas polos produtivos e áreas de expansão desses segmentos, como é o caso da nova fronteira agrícola, mais precisamente a costa leste do Estado, que não é tradicional neste ramo. O município de Iguatemi, região Sul, abriu o cronograma no último dia 30 de agosto.

Para a execução do MEA/MS, são utilizados modelos já aplicados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Para o presidente da Aprosoja/MS, o projeto é indispensável para, de fato, mapear o investimento do produtor rural. “Com os dados que serão levantados, será possível a elaboração de estudos de rentabilidade, que indicarão os melhores caminhos para uma aplicação eficaz e sustentável de recursos”, avalia.

Como será feito

O trabalho será feito em regiões de maior relevância no cultivo de grãos, bem como em áreas de expansão das culturas estudadas, com periodicidade anual, por intermédio de entrevistas e painéis com participação dos agentes econômicos da produção no levantamento das informações e dos sistemas produtivos mais representativos que refletem a realidade da região e do Estado.

Informação relevante

De acordo com a gestora da unidade de economia do Sistema Famasul, Adriana Mascarenhas, a ideia é garantir condições para que o Estado tenha disponíveis informações econômicas e componentes técnicos para o produtor rural. “Com as estimativas atualizadas, o produtor tem a possibilidade de conhecer o custo de produção na sua região. A proposta é levar o painel para 14 municípios”, explica.

Além dos produtores que contribuíram com características específicas, o conteúdo também beneficiará empresas do ramo rural, como instituições financeiras, seguradoras, corretoras, fábricas, órgãos estaduais e municipais, comunidade científica, cooperativas entre outros. O programa segue até abril de 2017.

Da Aprosoja/MS