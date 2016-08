Publicada em 31 de agosto de 2016 às 09:55

Segundo um estudo do Ministério do Turismo, o Sondagem do Consumidor – Intenção de viagem, cresceu o número de passageiros que estão escolhendo os ônibus para viajar. Em comparação com abril de 2015, a porcentagem que disse escolher esse meio de transporte passou de 7,2% para 15,9%. Em um país de tamanho continental, o avião continua sendo a primeira opção de viagem de 58,1% de pessoas, e o carro de 25,1%.

E o brasileiro está fazendo a escolha certa. São 210 mil quilômetros de estradas pavimentadas que ligam diversas cidades no Brasil. O modo de viagem que o ônibus oferece é outro diferencial: o turista pode comprar a passagem a qualquer momento, sem precisar fazê-lo com muita antecedência. Nesse caso, a tecnologia também ajuda. Empresas como a Viação Expresso Brasileiro já oferecem a compra de passagens online através da ClickBus. A compra é rápida e segura, basta acessar o site e escolher o melhor horário para o destino desejado.

Além das facilidades de compra, a viagem por ônibus pode ser vantajosa. Pequenos percursos saem mais em conta que a passagem de avião. Aproveitar para conhecer a paisagem também é um ponto positivo. Assim, além de economizar, você acaba fazendo um passeio pela região. E ainda, o preço das passagens não se altera com a chegada do dia da viagem: geralmente, ele se mantém fixo por muito tempo.

O conforto dos ônibus têm sido outro fator a atrair mais os brasileiros. No caso de longas viagens, a empresa disponibiliza travesseiros, lanches, bebidas e cobertores. Isso depende de cada trajeto e dos serviços da companhia de ônibus. Os assentos também são mais aconchegantes e espaçosos. A maioria composta de semi leitos e leitos, o que fica à escolha do passageiro.

Destinos do brasileiro

De acordo com o estudo, o Nordeste lidera como destino preferido dos turistas, representando 47,5% dos interessados. Em seguida vem a região Sudeste com 24,5%, o Sul com 15,1%, Norte com 6,6% e o Centro Oeste com 6,3%. Isso reafirma a região nordestina como referência turística para o brasileiro. O investimento dos estados na área fez com que os serviços de hospedagem e as atrações turísticas aumentassem ou se renovassem – o que demonstra a importância de uma infraestrutura pronta para receber o turista.

Outro dado interessante é que 46,7% pretende se hospedar em hotéis e pousadas, enquanto 39% vão ficar na casa de parentes ou amigos. Ou seja, a viagem turística com o objetivo de visitar uma nova cidade e conhecê-la, continua fazendo parte dos planos dos brasileiros. Isso impulsiona o turismo local, gera empregos para o setor e movimenta dinheiro e investimentos.

A pesquisa também revelou que o gaúcho é o mais interessado em viajar pelo próprio estado. Isso foi declarado por 48,4% moradores da capital, Porto Alegre, onde foi feito o estudo. Esse número é mais que o dobro registrado no mesmo período do ano anterior, 19,1%. Logo após os gaúchos, estão os moradores de Belo Horizonte: 42,5% pretendem viajar por Minas Gerais. Por ultimo ficaram os paulistas com 31,8%.