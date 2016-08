Publicada em 30 de agosto de 2016 às 14:40

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o reitor da UCDB, Padre Ricardo Carlos, formalizaram, nesta segunda-feira (29/08), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o convênio que dá continuidade ao projeto “Desafio Fiems UCDB”, que oferece acesso ao Ensino Superior aos colaboradores das indústrias filiadas por meio de um processo seletivo antecipado que contemplará, com bolsas de estudos, os candidatos com melhores resultados nas avaliações.

Para Sérgio Longen, o Sistema Fiems, por meio do Sesi, Senai e IEL, e a UCDB formam um centro de formação profissional compromissado com a educação em todo o Estado. “Por isso, os nossos convênios têm dado certo e evoluído de maneira surpreendente. É muito importante ter a participação da UCDB nessa nossa proposta de educação, que inclui, ainda, a parte de inovação tecnológica e, nesse sentido, estudamos a criação de um fórum para discutir um pouco mais da educação integrada. E é nessa linha que esperamos manter as parcerias com a Universidade”, declarou.

Já o Padre Ricardo Carlos reforça que o Desafio Fiems UCDB é a possibilidade de disponibilizar cursos superiores para os colaboradores da Federação e também das indústrias filiadas. “O Desafio viabiliza o acesso dos industriários à universidade, onde poderão fazer desde cursos de graduação a até pós-graduação. Estamos contribuindo para abrir novos horizontes para as pessoas”, afirmou, destacando a credibilidade da Fiems junto ao setor produtivo do Estado.

O projeto

O Desafio Fiems UCDB dá oportunidade aos melhores alunos para ingressarem na universidade gratuitamente por meio de bolsas de estudo para os melhores colocados. Os interessados devem se inscrever diretamente pelo site www.fiems.com.br até o dia 5 de outubro de 2016, sendo que o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio, não ter ingressado e nem concluído nenhum curso superior e a indústria onde trabalhar ser afiliada à Fiems.

As provas serão aplicadas no campus da UCDB localizado na Avenida Tamandaré, 6.000, em Campo Grande, no dia 23 de outubro, com início às 8 horas e duração de 4 horas, consistindo em 62 questões de múltipla escolha nas disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Química, Biologia, Física, História, Geografia, Conhecimentos Gerais, Matemática, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol) e uma Redação em Língua Portuguesa, que é eliminatória.

A divulgação do resultado será realizada a partir do dia 4 de novembro no site da UCDB (www.ucdb.br). Os melhores resultados serão contemplados com bolsas de estudo, obedecendo os seguintes critérios: de 50 a 100 participantes, o 1º lugar terá uma bolsa de estudos de 100% em um dos cursos de graduação da UCDB que abrir turma em 2017, o 2º terá bolsa de estudos de 50%; mais de 100 participantes, o 1º lugar terá bolsa de estudos de 100%, o 2º uma bolsa de estudos de 80% e o 3º uma bolsa de estudos de 60%.