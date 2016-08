Publicada em 29 de agosto de 2016 às 17:35

A loja da Emilio Pucci, localizada no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, acaba de receber a coleção de Pre Fall. Mais uma vez Massimo Giogetti, director criativo da marca, apresenta propostas freshs, sem esquecer do forte DNA da marca.

Entre as novidades estão vestidos, peças de alfaiataria, jeans, bolsas e também os desejados sneakers em versões lisas e estampada.

Pre Fall 16

Atlético, versátil, a ausencia de esforço.

Este é o atual DNA de Pucci.

Férias como um estado de espírito: alegre e livre de problemas.

Luxo é gastar seu tempo em ambientes bonitos.

Otimisto, dinamismo, sofisticação.

Um dia no Museo Marino Marini: Florença vista por um ângulo moderno.

Chapéus de palha, bolsas de crochet, toque cinquentista reformulado.

Uma tarde ao redor da piscina do icônico Hotel Raleigh: tops, saias assimétricas, pijamas e bodies mais soltos.

Roupas para o dia a dia, fáceis de usar, para todos os lugares: uma respeitosa interpretação às referências de Emilio Pucci.

Os clássicos de Pucci, porém renovados: o chemisier, as blusas e vestidos e a saia estampada.

Os novos clássicos de Pucci, reafirmados: parkas, tops de neoprene, peças relusentes e os casacos de textura craquelada.

Fascínio em velocidade metropolitana: a combinação sutil entre o esportivo e o ladylike. Babados exagerados por toda parte.

Atitude atlética: moda praia aparece no streetwear, o indispensável tecido ícone, o jersey de Pucci.

O Logo, como marca definitiva: aparecendo como finalização das peças.

As estampas de Pucci: Vortici, Bamboo, Ranuncoli, Bermuda Dance. Itens de beachwear inspirados pelo Hotel Raleigh, em Miami.

As cores iluminadas de Emilio Pucci: azul céu, branco óptico, verde grama, tangerina, rosa ciclâmen e preto gráfico.

Sneakers

Desenhados com base nas origens do sportswear e nos códigos refinados da casa, a coleção cápsula combina ironia e despretenciosidade, dinamismo e conforto, incorporando detalhes desenhados das estampas “Monreale” e “El Borracho”.

Os quatro diferentes modelos são rigorosamente fabricados na Itália e apresentam solas de borracha leves e flexíveis, materiais técnicos de sportswear, inserções de camurça em cores contrastantes e babado em couro preto.