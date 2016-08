Publicada em 28 de agosto de 2016 às 07:37

O técnico Tite precisou fazer uma mudança em sua convocação na véspera da viagem da seleção brasileira para Quito, onde enfrenta o Equador pelas eliminatórias. Rodrigo Caio, do São Paulo, foi cortado por causa de uma lesão na coxa, e Pedro Geromel, do Grêmio, foi chamado para seu lugar.

De acordo com nota no site da CBF, o departamento médico do São Paulo informou que Rodrigo Caio teve um estiramento no músculo adutor da coxa direita.

A Seleção viaja no domingo para Quito, e inicia no dia seguinte sua preparação para enfrentar o Equador na próxima quinta-feira. No dia 6 de setembro, o Brasil encara a Colômbia na Arena da Amazônia, em Manaus.

Com a mudança, a lista de convocados é:

Goleiros

Alisson (Roma), Marcelo Grohe (Grêmio) e Weverton (Atlético-PR)

Laterais

Daniel Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros

Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão) e Pedro Geromel (Grêmio)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid), Giuliano (Zenit), Rafael Carioca (Atlético-MG), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Lucas Lima (Santos), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea)

Atacantes

Neymar (Barcelona), Gabriel (Santos), Gabriel Jesus (Palmeiras) e Taison (Shakhtar Donetsk)

Do Globo Esporte