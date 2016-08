Publicada em 30 de agosto de 2016 às 14:24

Capacitação gratuita vai orientar microempreendedores individuais sobre valores, gastos e margem de lucro

No dia 2 de setembro, sexta-feira, às 19 horas, acontece em Nova Alvorada do Sul a oficina SEI Formar Preço. O evento faz parte das ações do Associa MS,iniciativa conjunta entre Faems (e Associações Comerciais filiadas), Fecomércio MS, Governo do Estado (por meio do PROPEQ), e Sebrae.

A capacitação vai auxiliar microempreendedores individuais a calcular valores, gastos e margem de lucro do seu negócio. Além disso, será destacada a importância da formação de preços para o sucesso do empreendimento.

O evento é gratuito e acontece na Sala do Empreendedor de Nova Alvorada do Sul (Antonio Carlos Barbosa, 1195, Centro). Inscrições e informações: (67) 3456-2452 ou pelo Portal de Atendimento do Sebrae.