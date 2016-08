Publicada em 30 de agosto de 2016 às 12:15

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como a “inflação do aluguel”, porque é usado para reajustar a maioria dos contratos de locação de imóveis, desacelerou de julho para agosto, passando de 0,18% para 0,15%, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa é a menor desde agosto de 2014, quando recuou 0,27%.

No ano, até agosto, o indicador acumula alta de 6,25%, e em 12 meses, de 11,49%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que compõe o cálculo do IGP-M e avalia os preços no varejo, apresentou leve alta de 0,04%, depois de recuar 0,01% em julho. A queda nos preços dos produtos agropecuários perdeu força, de -0,25% para -0,11%. Já os produtos industriais praticamente mantiveram a taxa, de -0,09% para 0,1%.

Também usado no cálculo do IGP-M, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede os preços no varejo, registrou variação de 0,40% em agosto, ante 0,29%, em julho. Seis das oito classes de despesa componentes do índice registraram aumento, com destaque para o grupo alimentação (de 0,44% para 0,66%).

Ao contrário dos outros subíndices, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou variação de 0,26%, bem abaixo do resultado de julho, de 1,09%. A alta da mão de obra perdeu força e recuou de 1,93% para 0,26%.

Do G1