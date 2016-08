Publicada em 31 de agosto de 2016 às 16:50

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta quarta-feira, 31, no Diário Oficial da União (DOU), dois novos editais de abertura de concursos públicos, com vagas para professores e técnicos-administrativos.

O Edital nº 003/2016 oferta 42 vagas para o cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), em diversas áreas, como Administração, Alimentos, Biologia, Ciências Agrárias, Edificações, Elétrica, Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Física, Informática, Matemática, e Português.

O quadro completo de vagas está disposto no documento.

Já pelo Edital 004/2016 são oferecidas duas vagas para técnicos-administrativos em educação, uma de nível superior para Secretário Executivo do Campus Corumbá, e uma de nível intermediário, para Técnico de Laboratório/Eletrotécnica, no município de Três Lagoas.

Inscrição – Será realizada pela internet, entre 27 de setembro a 7 de novembro, para ambos os concursos.

O acesso ao sistema de inscrições será disponibilizado na Central de Seleção do IFMS. O endereço é http://www.ifms.edu.br/selecao.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 para os cargos de docente, de R$ 100,00 para os técnicos de nível superior e R$ 80,00 para nível intermediário.

Será assegurada a isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e for membro de família de baixa renda.

O candidato interessado na isenção deverá fazer a solicitação entre 27 de setembro e 17 de outubro, conforme as regras previstas nos editais.

Provas – O concurso para docentes será composto por provas objetiva – prevista para 27 de novembro, em Campo Grande –, e de desempenho didático, e de títulos, a serem realizadas no início de 2017.

Já a seleção para técnicos será feita com prova objetiva, também prevista para 27 de novembro, na Capital.

Os requisitos, o conteúdo programático e a bibliografia das provas deverá ser publicado posteriormente na Central de Seleção.

A remuneração do professor com dedicação exclusiva, que impede o exercício de outra atividade remunerada, varia de R$ 4.234,77 (graduação) a R$ 9.114,67 (doutorado), dependendo da titulação. A lotação poderá ser em qualquer campi da instituição, em Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A remuneração para o técnico de nível superior é de R$ 4.326,21 e o de nível intermediário, R$ 2.752,81, com carga horária de 40 horas semanais.